وزير بيئة سنغافورة يطلع على مشاريع «كهرباء دبي» في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ماساجوس ذو الكفلي، وزير البيئة والمياه في جمهورية سنغافورة، على رأس وفد رفيع من الوزارة، ضم لو بيت تشين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي والمناطق الشمالية، وبنديكت شيا يوينج تشينج، مدير القضايا الاستراتيجية والأمانة الوطنية لتغير المناخ، وذلك لبحث تبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الابتكار والمستقبل، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

واستعرض معالي الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، حيث تواصل مساعيها الحثيثة وجهودها المتضافرة لتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، وأهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، موضحاً أن الهيئة لديها استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 11,700 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وتقدم خدماتها لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والتوافرية.

ثناء

وزار الوفد السنغافوري مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث كان في استقباله المهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والمتنوعة في هيئة كهرباء ومياه دبي.

من جهته، أبدى الوزير السنغافوري اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.