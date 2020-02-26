سرور بن محمد ونهيان وسيف بن زايد يحضرون أفراح المسعود والقاسمي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس حفل الاستقبال الذي أقامه مسعود أحمد محمد المسعود بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة محمد أحمد سعيد القاسمي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ نهيان بن حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيوخ وكبار الشخصيات وكبار الضباط وجمع من الأهل والأصدقاء.