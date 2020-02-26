صندوق محمد بن راشد للابتكار يتلقى 575 طلب تمويل

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن صندوق «محمد بن راشد للابتكار»، والذي يهدف إلى دعم الابتكار في دولة الإمارات، تلقى 575 طلب تمويل من 53 دولة من الشركات المبتكرة، التي أحدثت التغيير حول العالم.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم الأول لفعاليات الوزارة ضمن برنامجها لشهر الإمارات للابتكار تحت شعار «المالية تبتكر 2020» في متحف الاتحاد بدبي أمس، إن 18 عضواً من أعضاء الصندوق، التابع لمبادرات وزارة المالية، تمكنوا من الحصول على تمويل لمشاريعهم البالغ قيمتها الاستثمارية 61 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الضمانات المقدمة من الصندوق والمدعومة من الحكومة 15 مليون درهم.

وأوضح أن طريقة اختيار المشاريع تخضع إلى لجنة مستقلة تنظر في الطلبات لمراعاة القطاعات الـ7 ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للابتكار للدولة، وهي، التكنولوجيا والصحة والفضاء والمياه والطاقة النظيفة والنقل والتعليم.

وأضاف أن الدفعة الأولي التي تخرجت اليوم بلغت 22 شخصاً من جنسيات 8 دول سيتم تدريبهم على حوكمة العمل وكيفية الإدارة وتطوير الكفاءات المالية، وهناك لجنة تنظر في كيفية تطوير تلك المشروعات، على أن يتم تنفيذها داخل الدولة.

ضمانات التمويل

وأوضح أن الصندوق لا يوفر التمويل المباشر، ولكن من خلال ضمانات التمويل، لافتاً إلى أن الإمارات تجاوزت نسب فرص الحصول على التمويل البالغ نسبتها أقل من 2 % عالمياً.

وقال: إن الإماراتيين يشكلون نحو 15 إلى 20 % من مقدمي الطلبات، لكن في المرحلة المقبلة سيتم العمل مع الجامعات المحلية وسنشارك في بعض البرامج المتخصصة، لافتاً إلى دور الوزارة الدائم في دعم المشاريع المبتكرة عبر أكثر من قناة سواء عبر الصندوق أو عبر مصرف الإمارات للتنمية.

وبين أن البرنامج ينطوي على دعم المبتكرين في البداية بمبالغ بسيطة، ثم يمكن لصاحب المشروع الذي حقق نمواً التقدم إلى برنامج المسرع الذي يتيح مبالغ إضافية، وكذلك من الاستفادة من إمكانية مصرف الإمارات للتنمية.

وفي كلمته خلال الفعالية قال الخوري، إن الإمارات وعلى مدى السنوات العشر الماضية، باتت وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتصنعه، مركزاً عالمياً لاستقطاب ورعاية المواهب والكفاءات والعقول المبدعة، لبناء جيل من المبتكرين قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحاكاة الاقتصادات، التي تعتمد على المعرفة والابتكار.

إكسبو 2020

وأضاف أن معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه الدولة خلال أشهر قليلة سيشكل شاهداً آخر على الرغبة الأكيدة للدولة في السعي نحو الإبداع والابتكار.

وأكد أن وزارة المالية تحرص على مواصلة العمل وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كل المجالات، لتحقيق رؤية حكومة الإمارات التي وجّهت بتكثيف الجهود ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف إيجاد بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً وتجعلها في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول 2021.

وأضاف الخوري أن الوزارة تبنت الابتكار منهجاً وجعلته جزءاً لا يتجزأ من كل ممارسة وعملية وخدمة، وحرصت على توفير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج من شأنها ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار.

قيمة مضافة

ومن جهته قال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، إن التقديم للحصول على التمويل من الصندوق مفتوح إلكترونياً على مدار الساعة، مضيفاً أن هناك لجنة لتقييم المشروع حسب الابتكار، مؤكداً ضرورة أن يكون المشروع المقدم يحقق قيمة مضافة.

ولفت إلى أن «صندوق محمد بن راشد للابتكار» جاهز أيضاً لتمويل مشاريع ابتكارية حكومية وليس الأفراد فقط.

ورداً على سؤال على زيادة رأسمال الصندوق، قال إن الدراسات أكدت أن رأسمال الصندوق حالياً والبالغ ملياري درهم يعتبر عند حجم عال مقارنة بمثيلته حول العالم ولكن عند الحاجة إلى مزيد الطلب على التمويل يمكن عندها النظر في زيادة رأس المال.

تحدي الإبداع

وتم خلال الفعالية الإعلان عن تحدي الإبداع (الهاكاثون) الذي شارك فيه مجموعة من رواد الأعمال وأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وتضمنت الفعالية أيضاً تكريم أعضاء برنامج الضمانات وبرنامج المسرّع التابعين لصندوق محمد بن راشد للابتكار والبالغ عددهم 18 عضواً.