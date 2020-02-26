تكريم الفائزين بتحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

اختتمت أمس فعاليات تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020 الذي نظمته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وبحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الرئيس الأعلى لتحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020، كرّم الدكتور مغير خميس الخييلي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة تنمية المجتمع، الفريق الثلاثي المكوّن من جامعات «التشيك التقنية» و«بنسلفانيا» و«نيويورك» والذي فاز في التحدي الكبير، كما كرّم الفائزين في فئات التحدي الثلاث بجوائز قيمتها 5 ملايين دولار.

كما حضر الحفل الختامي المهندس عويضة مرشد المرر عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة الطاقة، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس الأعلى للتحدي، وآخرون.

وتسلمت الفرق الفائزة في الفئات الثلاث للتحدي الأول والثاني والثالث العديد من الجوائز القيّمة خلال حفل التكريم، حيث فاز في التحدي الكبير فريق الجامعات الثلاثي المكون من جامعات «التشيك التقنية» و«بنسلفانيا» و«نيويورك» بالمركز الأول، وجاء فريق جامعة بون بالمركز الثاني، في حين حظي فريق مكون من أعضاء من جامعات «البولوتكنيك» في مدريد، و«بابلو أولفيدي» و«بوزنان للتكنولوجيا» والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بالمركز الثالث.

أما في التحدي الأول فقد تصدر فريق معهد بكين للتكنولوجيا المتنافسين وجاء أولاً، في حين جاء فريق الجامعات الثلاثي المكون من جامعات «التشيك التقنية» و«بنسلفانيا» و«نيويورك» ثانياً، وجاء فريق جامعة طوكيو في المركز والثالث.

وفي التحدي الثاني جاء فريق الجامعات الثلاثي المكون من جامعات «التشيك التقنية» و«بنسلفانيا» و«نيويورك» في المركز الأول، فيما جاء فريق (نمبرو) من جامعة بون ثانياً وفريق جامعة الدنمارك التقنية ثالثاً.

وفي التحدي الثالث حل فريق جامعتي إشبيلية التقنية ولشبونة في المركز الأول، فيما جاء فريق جامعة الدنمارك التقنية وفريق جامعة نيو ساوث ويلز في سدني في المركز الثاني.