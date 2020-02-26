750 مليون درهم مجموع صفقات «يومكس وسيمتكس 2020»

المصدر: أبوظبي - وام، عبدالحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس فعاليات الدورة الرابعة والأكبر من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» والمؤتمر المصاحب لهما، وحقق المعرضان أرقاماً قياسية، حيث ناهز إجمالي قيمة الصفقات التي تم عقدها خلالهما 750 مليون درهم، وتجاوز عدد الزوار 25981 زائراً.

وزار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المعرضين. وقام سموه بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية والعالمية المشاركة، واستمع إلى آخر التطورات في التقنيات الحديثة بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس وسيمتكس».

كما اطلع سموه على جانب من تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020، المسابقة العالمية الخاصة بالروبوتات.

وزار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس معرضي يومكس 2020 وسيمتكس 2020.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بمستوى حجم المشاركات، خاصة الوطنية التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تشكيل تكنولوجيا المستقبل ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية في هذا المجال الحيوي.

كما زار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المعرضين، واستمع خلال جولته في المعرض إلى شرح حول أبرز الحلول التقنية المبتكرة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والصناعات المتقدمة في مجال المحاكاة والتدريب.

من جانبه، أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية المعارض الدولية في إثراء مفهوم التطوع، وتمكينه لدى أفراد المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى المعارف المكتسبة من معرضي يومكس وسيمتكس 2020.

وقال إن مشاركة المتطوعين في مثل هذه المحافل الرسمية يرجع بفائدة مزدوجة لكل من المجتمع والمتطوعين.

نجاح

وأكد اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، أن الدورة الحالية حققت نجاحاً لافتاً ولاقت استحساناً كبيراً من جميع الشركات والجهات العارضة، ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي حظي به المعرضين من قبل قيادتنا الرشيدة، حيث شهدنا نمواً ملموساً في أعداد الزوار وعدد الصفقات التي تم عقدها.

وأعلنت القوات المسلحة الإماراتية خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في ختام اليوم الثالث من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، عن وصول مجموع الصفقات إلى 749 مليون درهم منذ انطلاق المعرضين، حيث تم توقيع 11 صفقة جديدة مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 124 مليون درهم.

وكشف العميد الركن طيار طارق محمد البناي، المتحدث الرسمي باسم معرضي يومكس وسيمتكس 2020، خلال المؤتمر الصحفي: «أن إجمالي صفقات العقود الخارجية في اليوم الثالث وصلت إلى 3041244 درهماً، فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 121077815 درهماً».

وأكد البناي أنه تم التعاقد مع شركة ستيت فورن تريد انتيربرايز (أوكرانيا) لتوفير المعاونة الفنية للطائرات المسيرة بقيمة 3041244 درهماً، وشركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء طائرات مسيرة بقيمة 33352936 درهماً، وشركة الفتان لصناعة السفن لشراء أهداف بحرية مسيرة لصالح القوات المسلحة بقيمة 18183830 درهماً.

وأضاف البناي أنه تم التعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لشراء منظومات إلكترونية وأهداف برية مسيرة لصالح القوات المسلحة بقيمة 20273030 درهماً، وشركة مايكروسوفت جلف لصالح وزارة الداخلية بقيمة 1733632 درهماً، وشركة حلول مشاريع التكنولوجيا لصالح وزارة الداخلية بقيمة 1498750 درهماً.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة الإمارات للتصوير والتسويق لصالح وزارة الداخلية بقيمة 31287995 درهماً، وتحالف الإمارات للحلول التقنية لصالح وزارة الداخلية بقيمة 1547022 درهماً، وشركة الخليج للآلات التجارية (جي بي إم) لصالح وزارة الداخلية بقيمة 4640000 درهم، وشركة جي 4 إس للحلول الأمنية لصالح وزارة الداخلية بقيمة 7064620 درهماً، وشركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ لصالح وزارة الداخلية بقيمة 1496000 درهم.

166 زائراً استقطبهم المعرضان

كشف حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها أن الدورة الرابعة من المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما قد حققا نتائج قياسية تضمنت ارتفاعاً في عدد الشركات العارضة يصل إلى 166 شركة، وبنسبة نمو بلغت 38% مقارنة بالدورة الماضية في عام 2018، ووصل عدد الشركات الوطنية المشاركة في الفعالية 66 شركة، والتي تشكل ما نسبته 40% من مجموع الشركات العارضة الكلي.