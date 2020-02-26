75 طالباً يفوزون في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

اختتمت أمس منافسات البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي نظمتها وزارة التربية والتعليم واستمرت على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال الحفل الختامي للبطولة فوز 75 طالباً وطالبة ضمن 28 مسابقة شملتها البطولة ليتأهلوا للمشاركة في 10 مسابقات عالمية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، في كلمته خلال الحفل الختامي للبطولة إن النسخة الحالية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت شهدت مشاركة 1789 وحظيت بتنافس كبير بين الطلبة المشاركين.

وأكد أن رفع الحافزية يقود الطلبة إلى الإبداع والتمكين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة وغيرها من العلوم المتقدمة، وهي الأمور التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وكرم الدكتور المعلا الفرق الفائزة بمسابقات البطولة، بالإضافة إلى الشركاء والحكام والمتطوعين الذي ساهموا في تنظيم الحدث.

فرحة

وأعرب الطلاب الفائزين عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي نظمتها وزارة التربية والتعليم. وقال الدكتور أحمد الجندي من الجامعة الكندية في دبي لـ«البيان» أن فريق الجامعة فاز بالمركز الأول في المسابقات وسيمثلون دولة الإمارات في مسابقة عالمية كبيرة في الولايات المتحدة في شهر أبريل المقبل.