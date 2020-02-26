لجنة المالية بـ«الوطني» تبحث فتح باب المساهمة للأجانب في التعاونيات

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد، الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة تبحث خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، فتح باب المساهمة للأجانب بنسبة معينة يتم تحديدها، وذلك بهدف توسيع أنشطة التعاونيات في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إنجاز قانون تعاوني عصري يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني بكافة السبل.

وأوضح العابدي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن اللجنة مازالت تبحث الأمر خلال مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة ودراسة الأثر المتوقع من فتح المساهمة للأجانب، على أن تقوم برفع تقريرها ونتائجه للمجلس لمناقشة المشروع مع الحكومة تحت قبة المجلس.

وأشار إلى أن مشروع القانون والذي يتكون من (98) مادة، سيساهم في زيادة قيمة الأسهم للجمعيات التعاونية، كما سيعمل على طرح وظائف عديدة للمواطنين بعد التوسع الذي ستشهده التعاونيات بموجب القانون الجديد.

حلقة نقاشية

إلى ذلك، نظمت لجنة شؤون التعليم بالمجلس الوطني الاتحادي في الفجيرة حلقة نقاشية عن «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية»، في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارة، بالاستماع إلى المعلمين والمعلمات وأولياء أمور وطلبة مدارس والإداريين العاملين في الميدان التربوي بوزارة التربية والتعليم، والتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وكل ما يؤرقهم من تحديات ومعوقات في الميدان التربوي، التي تأتي ضمن خطة عمل اللجنة واستراتيجيتها الرامية إلى بحث ودراسة كل التحديات التي تواجه قطاع التعليم.

شارك في الحلقة رئيس وأعضاء اللجنة كل من: عدنان حمد الحمادي «رئيس اللجنة»، شذى سعيد علاي النقبي «مقررة اللجنة»، وناصر محمد اليماحي، والدكتورة شيخة الطنيجي عضو لجنة التعليم بالمجلس الوطني الاتحادي، وكفاح الزعابي وصابرين اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

