وفد تنزاني يطّلع على الحياة البرلمانية في الإمارات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

زار وفد جمعية تنزانيا الوطنية برئاسة مقيني حسن جمعة نائب رئيس مجلس النواب مؤخراً، مقر المجلس الوطني الاتحادي، واطلع على مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الدولة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية من خلال مشاركتها في العمل البرلماني، في ظل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة التمكين.

والتقت عائشة البيرق وعضوتا المجلس الوطني الاتحادي، اللتين قدمتا شرحاً للوفد البرلماني التنزاني، تناول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، والنسب التي حققتها المرأة في المشاركة في عضوية المجلس لتصل إلى 50 في المائة تنفيذاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فضلاً عن النسب التي حققتها خلال مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت خلال الأعوام، 2006م، و2011، و2015م، و2019م.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة القضايا الوطنية التي واكب خلالها مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها.