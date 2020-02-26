شرطة دبي تعتمد نتائج «حماية كليب»

المصدر: دبي - البيان

اعتمد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، النتائج النهائية لجائزة «حماية كليب» التي أطلقها مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتعزيز التنافس بين طلبة الجامعات من مختلف الجنسيات لابتكار فيديوهات توعوية لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، كما اطلع معاليه على الأعمال الفنية الفائزة وآليات ومعايير التقييم، موجهاً بتكريم الجامعات المشاركة، وتبني المواهب الشابة ودعمها اجتماعياً وتعليمياً وفنياً وفتح أبواب الفرص التدريبية أمامها لاكتساب الخبرة وصقل المواهب، وذلك بما يعزز جهود شرطة دبي بالتواصل مع المجتمع وبث الروح الإيجابية بين جميع أفراده.

تواصل

وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، أن وجود أكثر من 200 جنسية مختلفة على أرض الدولة يضاعف التحديات ويستدعي تعزيز التواصل المجتمعي من خلال المبادرات الهادفة، وأضاف: سجلت شرطة دبي العديد من المبادرات النوعية ومن بينها الروح الإيجابية وأمن المدارس وتسوية المخالفات المرورية وغيرها من المبادرات التي نجحنا من خلالها في نشر ثقافة التوعية والالتزام والتعايش وإسعاد أفراد المجتمع، وجائزة «حماية كليب» نجحت بالوصول إلى شريحة مهمة في المجتمع وهي طلبة الجامعات.

نموذج رائد

من جانبه قال العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: صممنا جائزة «حماية كليب» لتكون نموذجاً رائداً وعصرياً في مواجهة المخدرات، بحيث يعتمد على إشراك طلبة الجامعات من كل الجنسيات، في رسم مستقبل التوعية ضد المخدرات.

الجائزة في أرقام

بلغ إجمالي المشاركين في «حماية كليب» نحو 1040 مشاركاً من أكثر من 50 جنسية، وقد انطبقت الشروط الفنية على 79 فيديو، ليتم لاحقاً استبعاد 15 عملاً تعود لأشخاص ليسوا من الفئة المستهدفة، وانتقال 64 فيديو لمرحلة التقييم، حيث ترشح 13 عملاً فقط للتنافس على المرحلة النهائية، ثم تم اختيار أفضل الفيديوهات التوعوية للفوز بجائزة الـ100 ألف درهم.