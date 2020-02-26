خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزّون السيسي في وفاة مبارك

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

وبعث سموه برقية تعزية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسرة الرئيس الراحل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد.. عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات واليوم ينعم الشعبان الشقيقان بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود زايد وجهوده.. رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جنانه».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب.. صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت.. جمعته بالشيخ زايد روابط كرّست خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة».

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «فقدت مصر والأمة العربية قائداً حكيماً وزعيماً وطنياً أعطى الكثير لشعبه ولأمته حقق إنجازات حضارية وساند القضايا العربية والإسلامية، رحم الله الرئيس حسني مبارك فلقد كانت تربطه بالشيخ زايد علاقة أخوة واحترام متبادل، علاقاتنا الثنائية تاريخية نشأت على أُسس راسخة من التقدير والاحترام».