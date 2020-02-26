بلدية عجمان تحصل على شهادة الأيزو في إدارة المرافق

المصدر: (عجمان - البيان)

تسلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، شهادة الاعتماد الدولية (ISO41001:2018) الخاصة بإدارة المرافق، ما يجعل الدائرة أول بلدية على مستوى بلديات الدولة والأولى على مستوى دوائر إمارة عجمان تحصد هذا الإنجاز.

ومنحت رجاء ربيع، القنصل العام الفرنسي في دبي، للشيخ راشد بن حميد النعيمي الشهادة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ورافق القنصل كل من أوريليان نيو ممثل رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي لشبه الجزيرة العربية، وإيناس تقي مدير مساعد في بنك الاستثمار العام الفرنسي.

كما حضر مروان العريضي مدير إدارة المصادقة لمكتب شركة بيروفيرتياس بدبي، وراشد حمد خميس الجنيبي مدير إدارة الخدمات العامة بالدائرة، وخالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، وعدد من المسؤولين وفرق العمل المشاركة.

وقال الشيخ راشد النعيمي: يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة للارتقاء بثقافة التميّز والريادة على الصعد كافة، إذ يؤكد حصول الدائرة على شهادة أيزو إدارة المرافق، رؤيتها بأن تكون دائرة مُستدامة وعصرية على مستوى عالمي، لتواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات متعامليها.