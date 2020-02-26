ناصر الهاملي يحضر حفل سفارة اليابان

المصدر: (أبوظبي - وام)

حضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال أبوظبي شهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا في الوزارة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة ورجال أعمال يابانيون وأبناء الجالية اليابانية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير الياباني في كلمته بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وعبر عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء في العديد من المجالات تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً أساسياً لبلاده، مشيراً إلى اهتمام اليابان بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات في المجالات المختلفة.