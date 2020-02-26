استعراض مستقبل الذكاء الاصطناعي في «يوم المعرفة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظّمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع مجموعة المعارف، ذراع الاستشارات والتدريب التنفيذي والمهني لجامعة أبوظبي، هذا الأسبوع، فعاليات اليوم المعرفي الثاني لعام 2020، والذي أُقيم تحت عنوان «تحويل استراتيجية المؤسسة: النمو والريادة من خلال الذكاء الاصطناعي» في فندق سانت ريجيس، ناقش خلالها نخبة من الخبراء العالميين والمحليين أهم التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لجهود الأكاديمية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من المديرين العامين، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء الإدارات العاملين في مجال الاستراتيجية والأداء المؤسسي في القطاع الحكومي. وضمت قائمة المتحدثين ممثلين عن مؤسسات حكومية وشبه حكومية مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومجموعة الاتحاد للطيران، ووزارة تطوير البنية التحتية، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.