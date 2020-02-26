«سلامة الطفل» توعّي 42 طالباً من ذوي الإعاقة السمعية

المصدر: (الشارقة- البيان)

نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ورشة عمل بعنوان «حقوق الطفل»، في مدرسة الأمل للصم في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لتوعية 42 طالباً وطالبة ممن ينتمون للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومعلميهم بحقوق الطفل في الرعاية والاهتمام وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة.

وعرّفت الورشة التي قدمها محمود الشايب، المتخصص الفني لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، الطلبة المشاركين بحقوقهم الأساسية التي يتضمنها قانون حقوق الطفل في الإمارات (قانون وديمة)، من حيث حقهم في التعليم والصحة والحقوق الاجتماعية والثقافية.

واشتملت الورشة على مسابقات تفاعلية حول حقوق الطفل وآلية الإبلاغ في حال تعرضهم لإساءة أو عنف جسدي أو لفظي، وركزت على إجراءات حماية حقوق الطفل.