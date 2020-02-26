«صحة أبوظبي»: خطة للطاقة الاستيعابية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي النسخة المحدثة لخطة الطاقة الاستيعابية التي تُعد مرجعاً أساسياً وشاملاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

ويمكن للمستثمرين في مجال الرعاية الصحية تحديد الخدمات والتخصصات المطلوبة والمواقع الجغرافية التي تحتاج إليها الإمارة خلال الأعوام المقبلة وهو ما توضحه خطة القدرة الاستيعابية المتوافرة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وقال محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة أبوظبي «تعمل دائرة الصحة أبوظبي على إتاحة الخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة وضمان الوصول إليها في الوقت المناسب لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي وسنواصل جهودنا الدؤوبة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها الاستيعابية وتلبية الطلب المتزايد عليها».