هيئة الأعمال الخيرية في عجمان تخصص 300 مليون درهم لتنفيذ مشاريع خيرية

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

كشف الشيخ محمد النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان، عن رصد موازنة بـ 300 مليون درهم لتنفيذ مشاريع خيرية محلية وخارجية خلال العام الحالي، وذلك بنسبة زيادة 20 % عن العام الماضي، كما تم تخصيص 76 مليون درهم لمشاريع شهر رمضان المبارك. وجرى الإعلان عن مصروفات الجمعية وإطلاق حملة «وتزكيهم بها»، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، بفندق فيرمونت عجمان.

من جانبه، تطرق الدكتور خالد الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية إلى أهمية عقد اتفاقيات وسبل تعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، وتخفيف معاناة الأرامل والمساكين والمحتاجين وإعادة البسمة لهم ولأسرهم أينما كانوا.