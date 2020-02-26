«دبي للثقافة» تدعم التفكير الإبداعي لدى الأطفال عبـر «أسبوع الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

ضمن مبادرات هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الهادفة إلى تنمية روح الإبداع والابتكار لدى فئات المجتمع كافة، تنظم مكتبات دبي العامة أسبوع الابتكار تحت عنوان «هيا نبتكر ونتعلم»، وذلك تحت مظلة شهر الإمارات للابتكار الذي يجسد توجهات ورؤى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في تبني الابتكار منهج عمل وثقافة حكومية ومجتمعية.

وكانت أنشطة «أسبوع الابتكار» انطلقت في 22 فبراير الجاري، وتستمر حتى 27 منه، في مكتبات الطوار والمنخول وأم سقيم والصفا للفنون والتصميم، ويعمل «أسبوع الابتكار» على توفير المساحة العلمية والعملية لتنمية التفكير الإبداعي والابتكاري لدى الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 عاماً، إذ خصص الفترة الممتدة بين 23 و27 فبراير الجاري فقد خصصت لطلبة المدارس ضمن ورشتي عمل يومياً، الأولى من الساعة 9:00 حتى 10:30 صباحاً، والثانية من الساعة 11:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.

برامج

ويتضمن أسبوع الابتكار مجموعة من البرامج الثرية التي تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية الابتكار وأثره في مستقبل الأطفال، فضلاً عن الإسهام في تأهيل الأجيال الصاعدة لتكون جزءاً من المسيرة التنموية الرائدة لدولة الإمارات، وعنصراً فاعلاً في تصميم مستقبلها الواعد على جميع الصعد، وذلك ضمن جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي تسعى خلالها الدولة لتكون الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

كما يضم الأسبوع ورش عمل وجلسات حول الاتجاهات الحديثة للتكنولوجيا والابتكار، إضافةً إلى ورش تفاعلية متخصصة في الفنون الإبداعية والأنشطة العلمية، تسعى عبرها «دبي للثقافة» إلى تحفيز التفكير الإبداعي للأطفال وتطوير مهاراتهم.