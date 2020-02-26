مشروع «دبي بلينك» نموذج مبتكر للتجارة الذكية

المصدر: دبي - وائل نعيم

توفر دبي تجربة استثنائية للتجارة الإلكترونية مدعومة بتكنولوجيا متطورة لتستشرف مستقبل التجارة العالمية عبر ابتكار نموذج جديد للتجارة الإلكترونية وهي التجارة الذكية، حيث يرتكز مشروع «دبي بلينك» الذي أطلقته سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10» على إنشاء منصة عالمية لربط موردي المناطق الحرة في دبي وجميع أنحاء العالم بما يسهّل على المنتجين تكوين سلاسل التوريد لآلاف المنتجات وإدارتها إلكترونياً بأقل تكلفة وأعلى كفاءة. وتعرض مؤسسة دبي للمستقبل المشروع من ضمن مشاريع المرحلة الأولى مبادرة دبي 10X، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي التي تنظمها الأمانة العامة المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

طفرة

وتقدم مبادرة «دبي بلينك» نموذجاً مبتكراً من شأنه إحداث طفرة في مجالي إنشاء وترخيص شركات المناطق الحرة إلكترونيا وإنشاء وربط سلاسل الإمداد العالمية. فمن خلال المنصة الإلكترونية، سيتمكن الموردون والمنتجون المسجلون من شركات المناطق الحرة من البحث عن مستلزمات إنتاجهم بمراحله المختلفة، وكذلك التعاقد عليها مع تأمين الصفقات من خلال تقنية البلوك تشين.

مميزات

يتسع نموذج العمل الخاص بمنصة «دبي بلينك»، من مجرد توفير سوق إلكتروني للتجارة ما بين الشركات ليشمل أداةً لإدارة سلاسل التوريد عن طريق تقديم خدمات أوسع، حيث تقدم عدداً من الميزات المتكاملة، حيث ستسمح لرواد الأعمال والشركات على مختلف أحجامهم بالقيام بإنشاء شركات مناطق حرة في السحابة الإلكترونية بدبي دون الحاجة إلى استئجار مساحة مادية، وسيمنحهم هذا الترخيص إمكانية استخدام المنصة «دبي بلينك»، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الخدمات من دبي.