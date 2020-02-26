البواردي يطّلع على أحدث المعروضات

المصدر: (أبوظبي - وام )

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020».

واطلع معاليه خلال الجولة على أحدث ما تعرضه الشركات من تقنيات وأجهزة متطورة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتبادل الحديث مع العارضين والمشاركين حول أهمية مشاركتهم في يومكس وسيمتكس.

وشملت الجولة جناح شركة ميادين - مركز أحمد المزروعي للابتكار، وشركة «Threod Systems» الإستونية، والجناح السعودي، وشركة «Denel Dynamics» من جنوب أفريقيا، وأكاديمية التدريب الفني، وشركة «Insider Defender» الهولندية، وشركة «هوت زون سوليوشنز ميدل إيست»، وشركة «أداسي»، وشركة «Ziyan» الصينية، وغيرها.