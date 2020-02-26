خطة للهيكلة الإقليمية بمناطق في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

وضع المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع التخطيط الحضري بإمارة رأس الخيمة، خطط هيكلية إقليمية لتغطية المناطق الشمالية والجنوبية بالإمارة، للحصول على مزيد من التفصيل عن البنية التحتية والمرافق، وتحديد مجالات النمو والبنية التحتية المتوقعة والطلب على هذه المناطق، حيث سيساعد ذلك على توفير البنية الأساسية والمرافق الخاصة للتخطيط بمستوى أكبر من اليقين والثقة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته دائرة بلدية رأس الخيمة ضمن مشروع التخطيط الحضري الذي تتبناه الدائرة، والذي يستلهم رؤية إمارة رأس الخيمة للتنمية الشاملة.