حملة لصيانة الطرق في منطقة الميناء بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة- قطاع عمليات البلديات الفرعية، حملة لصيانة وإزالة مشوهات الطرق في منطقة الميناء بأبوظبي، بالتعاون مع «شركة مدن العقارية»، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة والحد والتخلص من كافة أنواع المشوهات، وتعزيز المشاركة المجتمعية وسبل التعاون بين البلدية وشركائها الاستراتيجيين.

وقامت «شركة مدن العقارية» خلال الحملة، بناءً على الرصد الميداني لمفتشي بلدية مركز المدينة، بأعمال إزالة وصيانة مشوهات الطرق في منطقة الميناء، والتي تضمنت إزالة سور مشوه للمظهر العام بطول 2.0 كم، وتنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة وبلاط ممرات المشاة، وإزالة كتل خرسانية ولوحات إرشادية مشوهة بالجزر الوسطية للطرق في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، وضمن إطار حملاتها للمحافظة على المظهر العام والبيئة نفذت بلدية مركز المدينة، حملة لإزالة العشوائيات والمخلفات داخل جزيرة رأس غراب، بمشاركة شركة الإمارات للمزادات.