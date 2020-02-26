«البالون الذهبي» تكريماً للمتميزين في رعاية الطفولة

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

أطلق المجلس الاستشاري للأطفال جائزة البالون الذهبي التي تستهدف المؤسسات الحكومية والأفراد ممن قدموا عملاً متميزاً في مجال الطفولة، وحاز إعجاب أعضاء المجلس، وذلك في إطار الاحتفاء بما تقدمه المؤسسات والأفراد في دعم الطفل وتمكينه في المجتمع.

ونشر المجلس الاستشاري للطفل عبر حسابه على تويتر فيديو يوضح أن المبادرات التي أسهمت في تمكين الطفل الإماراتي كانت الحافز الذي حثهم على طرح الجائزة، لتكون وساماً على صدر كل فكر يدعم الطفولة، ويد تربت على طموح الطفل ليصبح واقعاً، متحدياً كل الصعاب، وليكون عنصراً فاعلاً لا يستهان به في عملية التنمية المستدامة في الدولة، وتم اختيار اللون الذهبي باعتباره رمزاً للسعادة، إذ إن البالون بالنسبة للأطفال السعادة التي تعانق رحب السماء بلا عوائق.