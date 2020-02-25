محمد بن زايد يهنئ هاتفياً رئيس أفغانستان بفوزه بولاية رئاسية ثانية

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة هنأه خلاله بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت مؤخرا .. وتمنى له التوفيق والسداد في قيادة بلاده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات شعبه.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال الاتصال الهاتفي ــ عن تمنياته بأن يعم السلام و الاستقرار والازدهار ربوع أفغانستان وأن يحقق شعبها تطلعاته وطموحاته نحو مزيد من التقدم والرخاء خلال الفترة المقبلة.

و نقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني و تمنياته له التوفيق ولبلاده وشعبه دوام الاستقرار والسلام.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس الأفغاني عن خالص شكره و جزيل تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه أفغانستان وشعبها.. مثمنا علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وأفغانستان.

وعبر عن تطلعه لمواصلة التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات و الإسهام في تحقيق الاستقرار و السلام و الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة.

