نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان "هاي أبو ظبي" بمنارة السعديات

المصدر: وام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح فعاليات مهرجان "هاي أبوظبي"، الذي تنظمه وزارة التسامح، بالتعاون مع مهرجان الهاي للآداب والفنون.

حضر حفل افتتاح المهرجان اليوم في منارة السعديات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم وبيتر فلورنس مدير مهرجان هاي؛ وكريستينا فوينتس لاروش، المدير الدولي لمهرجان هاي وسعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب معالي وزير التسامح، إلى جانب العديد من المتحدثين البارزين والمشاركين ضمن فعاليات المهرجان.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدى أربعة أيام، ويتضمن ثلاثة برامج رئيسية يتعلق أولها بالمدارس والثاني بالجامعات والثالث بكافة فئات المجتمع.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المهرجان عن أمله أن يكون مهرجان "هاي أبوظبي" منصة مهمة يشارك بها الجميع بالدراسة والنقاش حول قضايا التنمية الثقافية والفكرية والفنية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو المستوى الدولي، كما أنه فرصة لتعزيز مكانة اللغة العربية على المستوى العالمي من خلال المشاركة الواسعة للمبدعين الإماراتيين والعرب في أنشطته التي تتعلق بالأدب والشعر العربي، وأدب الأطفال والفنون المرتبطة به، وكذلك حول قضايا التنمية البشرية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة.

وأكد معاليه أن المهرجان يعتمد في ذلك كله على أسلوب فريد في التنظيم، بحيث تستمر الأنشطة خلال اليوم كله، وبشكل متوازٍ يكفل للمتابعين الحصول على حقهم في المعرفة واللقاء مع المبدعين والمشاركين.

كما أكد أنه على ثقة تامة أن هاي أبو ظبي بكل ما يحتويه من ثراء فكري وثقافي وفني سوف يخرج بالعديد من الفوائد والانجازات المهمة التي تهدف إلى تحقيق التطور في الثقافة والآداب والفنون العربية، بما يسهم في إثراء الحياة للجميع، داعيا كافة فئات المجتمع إلى حضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بما يقدمه من تجارب فريدة ، مضيفا أنه على ثقة تامة أن المهرجان سوف يكون ناجحاً في تحقيق أهدافه المرجوة، وفي تأكيد مكانة أبوظبي الثقافية والفنية في العالم، وفي الإسهام في تطوير الواقع الثقافي العربي نحو الأفضل.

وعن أهمية مهرجان هاي أبوظبي كحدث عالمي على أرض دولة الإمارات أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان أن وجود قنوات للحوار والتفاهم والعمل المشترك مع جميع البشر ضروري تماماً، لكي تكون الإمارات، دولة ناجحة، تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء، وتحقق التنمية والتقدم في كافة الميادين، بل وكذلك دولة تناصر قضايا الحق والعدل والسلام في كل مكان، مؤكدا أن الانفتاح على العالم هو أحد أهم ملامح الرؤية الحكيمة لمسيرة الدولة، وقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يؤكدون لنا دائماً أن التسامح والتفاهم والتعايش بين الجميع هو الطريق إلى مجتمع ناجح وإلى عالم يسوده السلام والرخاء .

ومن جانبه، قال بيتر فلورنس مدير مهرجان هاي في كلمته إن انطلاق فعاليات مهرجان هاي في أبوظبي لأول مرة، هو بلا شك مناسبة استثنائية تبعث على الفخر والسعادة، فنحن على موعد في الأيام الأربعة القادمة مع تجربة فريدة من نوعها نلتقي خلالها بأبرز العقول الأدبية والشعرية والفكرية، للتعرف على قصصهم ومشاركاتهم الملهمة، ما يمكّننا من تصوّر ما سيؤول إليه العالم مستقبلاً.. ويعد المهرجان بمثابة منصّة شمولية تستضيف مختلف الأصوات الملهمة الناطقة بلغات عديدة ضمن حوارات مثمرة، ما يجعله ملتقىً بارزاً لتصوّر المستقبل وتخيل ملامحه.. ويسرنا أن نرحب بكافة الزوّار من مختلف الأعمار في منارة السعديات، لينضموا إلينا ضمن هذه التظاهرة الثقافية الاستثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وبدورها، قالت كريستينا فوينتس لاروش، المدير الدولي لـ "مهرجان هاي" في كلمتها نحن سعداء بالترحيب بالجمهور في النسخة الأولى من مهرجان هاي أبوظبي، والذي يكتسب أهمية متزايدة بوصفه حواراً عالمياً يشهد مشاركات مثمرة وآراء جديدة ملهمة.. ومع عودتنا إلى منطقة الشرق الأوسط، فإننا نلتقي بنخبة من أبرز العقول والمفكرين والكتّاب من جميع أنحاء العالم ضمن سلسلة من الحوارات لمناقشة العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً، بدايةً من المشكلات البيئية ومروراً بالتطورات المحرزة في مجال التكنولوجيا والعلوم ووصولاً إلى مظاهر الإبداع.. ويُعد هذا المهرجان مناسبة احتفالية تتخللها عروض أداء مسائية ستترك بكل تأكيد انطباعاً يدوم في ذاكرة الجمهور.. ونحن نرحب بالجميع في مهرجان هاي أبوظبي.

ويشارك في برنامج أطفال المدارس بالمهرجان 5000 طالبا من 75 مدرسة حكومية وخاصة.

ويشهد مهرجان هاي أبوظبي مشاركة نخبة من الكتّاب الحائزين على جوائز مرموقة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تأثير السرد الروائي، ومن بينهم الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل للآداب وولي سوينكا، والروائية المصرية أهداف سويف، والكاتب الفلبيني ميغيل سيجوكو، فضلاً عن الكاتبة العمانية جوخة الحارثي الحاصلة على جائزة "مان بوكر الدولية" والكاتبة البريطانية برناردين إيفاريستو والتي نالت جائزة بوكر الأدبية، ويشارك في المهرجان الروائيون أحمد سعداوي /العراق/ ونجوى بن شتوان /ليبيا/ ويوسف رخا /مصر/.