سفارة الإمارات في سيؤول تدعو المواطنين إلى تأجيل السفر إلى كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أهابت سفارة الإمارات في سيؤول مواطني الإمارات بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وقالت السفارة عبر تويتر: في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تهيب سفارة دولة الإمارات في سيؤول مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتنصح السفارة المواطنين المتواجدين في كوريا الجنوبية بإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 00821067444401 أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 009718044444 والتسجيل في خدمة تواجدي