اتفاقية بين "طرق دبي" وخرائط جوجل لتوفير مواعيد وصول الحافلات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها مبادرة متميزة عبر الاتفاق مع شركة جوجل بربط المعلومات اللحظية عن خيارات ومواعيد وسائل المواصلات العامة "الحافلات" في دبي بخرائط وتطبيقات جوجل GOOGLE MAP لتصبح إمارة دبي بذلك أول مدينة عربية في الشرق الأوسط تتبنى نهج توفير البيانات المفتوحة لحظياً ضمن 100 مدينة ذكية على مستوى العالم.

قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إن ربط مواعيد الحافلات وتحديثها أولاً بأول بمنصة جوجل سيساعد مستخدمي المواصلات العامة في اطلاعهم لحظة بلحظة على تغييرات هذه المواعيد سواء في حالة تبكير أو تأخير متوقع، مما يسهم في تخطيط رحلاتهم بكل دقة، ويحد من أي شكاوى قد تحدث نتيجة ظروف طارئة في المواعيد المحددة.

وأضاف: إن خرائط جوجل في السابق كانت تعرض المواعيد الثابتة للحافلات دون تغذيتها بأي مستجدات تطرأ عليها، مما قد يعرّض مرتادي الحافلات للارتباك في رحلاتهم، وإن المبادرة الجديدة تهدف إلى جعل المتعاملين على بينة بمواعيد رحلاتهم، مما يؤدي إلى التغلب على أي طوارئ على الطريق تتسبب في التأخير أو التبكير عبر التحديث اللحظي لهذه المواعيد، وإن التغذية اللحظية لمعلومات المواصلات العامة تم باستخدام "GTFS – RT “.

وأكد العوضي، أن الاستعانة بـ GOOGLE MAP في هذا المجال جاء بكونها الأكثر استخداماً على مستوى العالم ويلقى قبولاً شعبياً واسعاً، وأن المبادرة تعزز توجهات القيادة الرشيدة بوضع احتياجات ومتطلبات قاطني دبي بشكل عام ومستخدمي المواصلات العامة بشكل خاص محل اعتبار كبير كونها تمثل شريان الحركة اليومية لسكان الإمارة، فضلاً عن المبادرة تحقق عدة غايات استراتيجية للهيئة منها "دبي الذكية"، و"إسعاد الناس"، و"تميز هيئة الطرق والمواصلات".