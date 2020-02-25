محاكمة شاب خالف نطاق السوار الإلكتروني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 3 من مارس المقبل، موعداً، للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب، بعدم الالتزام بالتواجد في المنطقة الجغرافية المفروضة عليه تطبيقاً لنظام المراقبة الإلكترونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم، ينص على إخضاع المتهم للمراقبة الالكترونية من خلال وضعه لسوار إلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي مع تحديد الأوقات المفروضة عليه للتواجد بها طبقاً للقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة.

وأثناء فترة المراقبة، تبين للجهات المعنية عدم التزام المتهم بالقرار، وعليه تم تحديد موقع المتهم، ليتضح لهم عبر إجراءات القبض، بان المتهم يحوز على عقاقير مخدرة، ليتم إحالته بتهمة عدم الالتزام بإجراءات الرقابة الالكترونية، وحيازة العقاقير المخدرة.

وبمواجهة المتهم من قبل هيئة المحكمة، اعترف بالتهم المنسوبة إليه، موضحاً بان خروجه من النطاق الجغرافي للمراقبة الالكترونية، كان بهدف الذهاب إلى الجامعة، وان العقاقير المضبوطة معه يتناولها، وفقاً لوصفة طبية.

وعقبت المحكمة بأن قيام المتهم بالتوجه إلى الجامعة، والتي تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد، كان يستوجب صدور قرار من القاضي المختص، يسمح له بتوسيع المنطقة الجغرافية وبالتالي السماح له بالتواجد فيها، لتقرر هيئة المحكمة حجزي الدعوى للحكم إلى جلسة 3 مارس المقبل، مطالبة المتهم، بتسليم كافة الوصفات الطبية التي تخول له الحق في تناول العقاقير المخدرة.