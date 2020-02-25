"توام" يتقدم في علاج سرطان الكلى

المصدر: العين - البيان

نجح مستشفى توام في تطوير تقنية إزالة الأورام الصغيرة باستخدام المنظار الذي يعتبر من نواحٍ عدة أفضل من الجراحة المعتادة عن طريق شق البطن.

حيث قام الدكتور أفتاب أحمد باتي، طبيب استشاري جراحة المسالك في مستشفى توام بمساعدة فريق طبي متكامل من إزالة ورم بحجم 4 سم بالكامل من الكليه اليمنى لمريض مع المحافظة عليها، وغادر المريض المستشفى بعد العملية بيومين بحاله صحية جيدة.

وقال الدكتور أفتاب: "إن الجراحة عن طريق المنظار تعتبر أفضل بكثير من الجراحة التقليدية من عدة جوانب مثل درجة الألم بعد عملية المنظار تكون أقل بكثير مقارنة بالعمليات المعتادة، واستشفاء المريض بشكل أسرع وبالتالي خروجه من المستشفى في فترة زمنية أقل، ومضاعفات العملية بالمنظار أقل من مضاعفات العمليات الجراحية المعتادة.، وتكون النتائج أفضل من الناحية التجميلية، حيث إن العملية التقليدية تحتاج لشق كبير في منطقة جانب البطن، مما يترك أثرا واضحا في المستقبل، بينما تحتاج العملية بالمنظار لأربع شقوق صغيرة الحجم، تكاد تصبح غير مرئية مع مرور الوقت، كما لا تختلف نتائج الجراحه بالمنظار من الناحية العلاجية عن نتائج الجراحة التقليدية".



وأضاف الدكتور أفتاب: "إن التحدي في عملية استئصال ورم الكلية مع المحافظة عليها يكمن في عدة أمور إذ يتوجب استئصال الورم بشكل كامل مع الحرص على عدم المساس بالكلية لتجنب أي إصابه أو مضاعفات محتملة قد تؤثر في وظيفة الكلية بشكل دائم. فأحيانا ليس من السهل الوصول للورم باستخدام المنظار وذلك نظرا لصعوبة موقعه أو قربه من أعضاء حيوية مهمة. ومن جانب آخر فإنه مع تطور جراحات المنظار والجراحات باستخدام الروبوت نتمنى أن نساعد في إزالة المزيد من الأورام المعقدة في الكلية مع المحافظة على الكلية".

وشدد الدكتور أفتاب على أهمية استفسار مرضى أورام الكلية عن إمكانية إزالة الورم من دون الحاجة لإزالة الكلية بالكامل. حيث إنه من الضروري المحافظة على الكلية ووظيفتها إذ أمكن الأمر، لتجنب أي قصور في وظيفة الكلى إن كان ناجما عن أمراض مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، أو حصوات أو أورام في الكليه الأخرى وغيرها.