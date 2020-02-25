محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نتائج تقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي، الذي أطلقته مؤسسة براند فايننس البريطانية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال سموه في تغريداته:" وفق لتقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي الذي أطلقته مؤسسة براند فايننس البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، واستفتاء أكثر من 55 ألف شخص في87 دولة جاءت الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والـ 18عالميا في مؤشر القوة الناعمة والـ 11 عالميا في تأثيرها الاستراتيجي العالمي ضمن المؤشر".

وأضاف سموه:" جاءت الإمارات وفق التقرير ضمن الأوائل عالميا في العلاقات الدولية وبيئة الأعمال، ستبقى الإمارات مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة. واستقطاب إعجاب دولي وترسيخ سمعة طيبة وتعزيز تأثيرها الإيجابي العالمي لأننا عاصمة ومحطة تربط العالم وتحتضن العالم".