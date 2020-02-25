"التخطيط الحضري" برأس الخيمة يضع خطة هيكلة المناطق الشمالية والجنوبية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

وضع المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع التخطيط الحضري بإمارة رأس الخيمة، خطط هيكلية إقليمية لتغطية المناطق الشمالية والجنوبية بالإمارة، للحصول على مزيد من التفصيل عن البنية التحتية والمرافق، وتحديد مجالات النمو والبنية التحتية المتوقعة والطلب على هذه المناطق، حيث سيساعد ذلك على توفير البنية الأساسية والمرافق الخاصة للتخطيط بمستوى أكبر من اليقين والثقة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته دائرة بلدية رأس الخيمة ضمن مشروع التخطيط الحضري الذي تتبناه الدائرة، والذي يستلهم رؤية إمارة رأس الخيمة للتنمية الشاملة في إطار التخطيط الحضري والعمراني نحو إمارة مستدامة تمتلك جميع المقومات لدعم الاستثمار وتساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة برأس الخيمة، وحضر الاجتماع عدد من المدراء العموم من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية و القطاع الخاص.

وأكد منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أهمية هذا الاجتماع لتعزيز تواجد الإمارة على الخارطة العالمية في جوانب التنمية الاقتصادية والتخطيط الحضري لدعم القطاع العمراني في الإمارة، لافتاً إلى أن الاجتماع مقدمة لسلسلة اجتماعات لاحقة سيتم من خلالها وضع الخطط التنفيذية التي تنطوي ضمن الإطار الذي يحدده هذا الاجتماع، وسيتم تشكيل لجان متابعة من جميع الجهات التي حضرت والتي تعتبر شركاء رئيسيين في تعزيز التنمية ودعم الاستثمار في الإمارة.

وأضاف: تضمن المشروع الذي تم استعراضه خلال الاجتماع خطة استراتيجية على مستوى الإمارة تحدد المناطق الحضرية وغير الحضرية كما تحدد طرق النقل والبنية التحتية وطرق الخدمات وغيرها من المسائل ذات الصلة على المستوى الإقليمي.