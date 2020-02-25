الداخلية تدعو المبتكرين للمشاركة في المسابقة الريادية " هاكاثون لعالم أفضل"

المصدر: أبوظبي - البيان

تدعو وزارة الداخلية المبتكرين والملهمين في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في " هاكاثون لعالم أفضل" تحت شعار ابتكارك أمان 2020" والذي سيعقد خلال الفترة من 14 ولغاية 16 مارس، ويتنافس فيه المشاركون لابتكار حلول تقنية إبداعية للتحديات التي يتم طرحها خلال الهاكاثون ويتم تكريمهم في معرض آيسنار أبوظبي 2020.

بالإضافة لعرض ابتكاراتهم في جناح وزار الداخلية، وتتنافس الفرق في ثلاثة تحديات رئيسية هي المجال الأمني، والدفاع المدني والخدمات للفوز بالجوائز الثلاثة المخصصة لكل فئة وقيمتها 100 ألف دولار بمجموع 300 ألف دولار ، كما تخصص 10 الأف دولار للتوزيع بين المتأهلين في المرحلة الأولى من الشركات الناشئة الأول 5000 والثاني 3000 والثالث 2000 ويستطيع الراغبين التقدم فوراً عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة https:\\betterworldhack.com