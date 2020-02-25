بلدية دبي تطلق باقات موسمية لزوار الحدائق العامة والوجهات الترفيهية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت بلدية دبي باقة متميزة لزوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها، من خلال باقات تتيح لهم إمكانية الدخول مجاناً لتلك الحدائق والمرافق، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية تعزيز سعادة المجتمع ودعم السياحة المحلية وتقديم خدمات تضمن لزوار الوجهات التابعة لها خوض تجربة ممتعة ومميزة.

وتهدف باقة العضوية إلى توفير كل التسهيلات لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين لزيارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي، حيث تشمل باقة العضوية الحدائق العامة والتي تتضمن حديقة الممزر، حديقة زعبيل، وحديقة الخور، وحديقة مشرف، وحديقة الصفا، بالإضافة إلى بطاقات دخول مجانية لكل من برواز دبي، مدينة الطفل، مسابح الحدائق، عروض الدلافين، والحديقة المتوجهة، والمتاهة في حديقة الخور، كما تحتوي الباقة على بطاقة خصم لدخول "وادي المغامرات" في حديقة مشرف".

وتخوّل باقة العضوية إمكانية الدخول اللامحدود طوال عام 2020 للحدائق العامة الكبرى لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في كل زيارة، ويمكن لزوار مدينة الطفل ومسابح الحدائق الحصول على 10 تذاكر، بالإضافة إلى أربعة تذاكر لزيارة برواز دبي والحديقة المتوهجة، على أن تشمل تذكرتين لعروض الدلافين والمتاهة في حديقة الخور، والحصول على خصم بقيمة 40% في وادي المغامرات المتواجد في حديقة مشرف، ويبلغ سعر الباقة 499 درهم، علماً بأن الأطفال دون ثلاث سنوات وأصحاب الهمم مع اثنين من المرافقين معفيين من رسوم الدخول".

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على باقة العضوية من خلال متاجر فيرجن ميجا ستور وشرف دي جي في أنحاء إمارة دبي، وتمتد صلاحيتها حتى 31 ديسمبر 2020 وفق الشروط والأحكام.