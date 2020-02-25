صحة دبي تجري أول عملية لزراعة الكلى لمواطن

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

أعنت هيئة الصحة في دبي عن نجاح أول عملية لزراعة الكلى في مستشفى دبي لمريض مواطن بعد اعتمادها كأحد الجهات المتخصصة بعد صدور قانون زراعة الأعضاء في الدولة في خطوة استراتيجية لزراعة الأعضاء.

وقال معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة، بأن المريض المواطن عمره 27 سنة يعاني من فشل كلوي وتبرعت له أخته عمرها 24 سنة بكليتها وتمت عملية زراعة الكلى بنجاح تام.

وأضاف أن الفريق الطبي مكون من 25 طبيبا منهم من قام بعملية الاستئصال ومنهم من قام بالزراعة لافتًا إلى أن المريض كان يجري غسيل للكلى بمعدل 3 مرات أسبوعيا.

وأشار معالي القطامي بأن نجاح زراعة الكلى في مستشفى دبي على أيدي فريق طبي هو خطوة لإنشاء مركز لزراعة الأعضاء في الدولة.

ومن جانبها بينت الدكتورة آمنة الحضري، رئيس قسم الكلى، بأن هناك 300 مريض مصابون بالفشل الكلوي. مشيرة إلى أن النجاح سيوفر فرصة للمصابين لزراعة الأعضاء وهو ما سيقلل من تكاليف العلاج وسيحد من نسبة الوفيات.

وقال الدكتور ياسر السعيدي استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بأن عملية زراعة الكلى تمت بالمنظارعن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد.