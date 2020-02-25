13.5 مليار درهم حجم سوق الأدوية في الإمارات

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

قال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي رئيس مؤتمر دوفات الصيدلة والذي يعد الثاني عالميا بأن حجم سوق الأدوية في الدولة سيصل الى 13.5 مليار درهم نهاية عام2020 و21.7 مليار درهم بحلول2025.

وأضاف الدكتور علي السيد عقب افتتاح مؤتمر ومعرض دوفات للصيدلة والتكنولوجيا بأن عدد مصانع الأدوية في الدولة وصل إلى 34 مصنعًا بعد أن كانت 16 مصنعًا عام 2015 لافتًا إلى أن الزيادة جاءت بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.

وأفاد أن دولة الإمارات استطاعت تشجيع الشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية تغطي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لافتًا إلى أن عدد المكاتب ارتفع من 53 مكتبًا عامً 2016 إلى 75مكتب في عام 2019 بنسبة نمو قدرها 21بالمائة.

وقال بأن عدد أصناف الأدوية المسجلة في الهيئة وصل إلى 1400 صنف دوائي منها الأدوية البيولوجية والجينية إضافة إلى أحدث المنتجات الدوائية عالميا.