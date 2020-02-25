حمدان بن راشد يفتتح مؤتمر ومعرض دوفات

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي فعاليات مؤتمر ومعرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات الذي يعد الثاني عالميا بعد مؤتمر الولايات المتحدة الأميركية.

وتجول سمو الشيخ حمدان بن راشد برفقة معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي والدكتور. علي السيد مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي رئيس المؤتمر والدكتور عبد السلام المدني مدير الشركة المنظمة داخل أروقة المعرض واستمع إلى شرح من العارضين حول أحدث المنتجات الدوائية التي شهدت تطورا كبيرا عما كان عليه الحال قبل سنوات.

ومن المتوقع ان يستقطب المعرض والمؤتمر 37 ألف زائرا على مدى ثلاثة ايّام.