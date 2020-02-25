أطباء راشد يعالجون 12 حالة كسور وتشوهات بليغة بتقنية "الاليزارف"

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

تمكن أطباء قسم الكسور والعظام في مستشفى راشد من علاج 13 حالة كسور بليغة جدا ومضاعفة بتقنية" الاليزاروف "بنسبة نجاح %100بعد ان فقدت تلك الحالات الامل في العلاج.

وقال الدكتور محمد سند أخصائي علاج الكسور بان الكسور الناجمة عن حوادث السيارات أدت الى فقد اجزاء كبيرة من العظام وحدوث التهابات بكتيرية مقاومة لكافة أنواع المضادات الحيوية والعلاجات التقليدية.

وأشار الى ان أطباء القسم قاموا بتطوير التقنية لتعمل على الذكاء الاصطناعي وهو قلل من عملية الوقت المستغرق للعلاج وقلل التكاليف بنسبة كبيرة جدًا لافتًا الى انه تم لغاية الان علاج 3 حالات بالذكاء الاصطناعي بنسبة نجاح 100%.

وقالت المواطنة شما الرميثي بانها تعرضت لحادث بليغ جدا نجم عنه تشوهات كبيرة ومعقدة وفقدت الامل من العودة لممارسة حياتها الطبيعية ولكن بعد 9 أشهر من العلاج بتقنية" الاليزاروف " وهي عبارة عن حلقات دائرية خارجية عادت لتمارس حياتها وهواياتها الرياضية مؤكدة أن الإمكانيات والكفاءات التي يملكها مستشفى راشد تتفوق على المراكز العالمية المتخصصة.