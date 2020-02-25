8 مليارات توزيعات «أبوظبي الأول» الأكبر في الإمارات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، أمس، توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال بإجمالي 8.08 مليارات درهم عن 2019، وهي أعلى نسبة توزيع للأرباح النقدية في الدولة. كما وافقت الجمعية على انتخاب الأعضاء الجدد الأربعة لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وزيادة عدد الأعضاء من 9 إلى 11.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة البنك، إن 2019 مثل عاماً آخر من الإنجازات للبنك على الصعيدين المحلي والدولي، كما ساهم قرار رفع سقف ملكية الأجانب إلى 40% في جعل البنك أكثر جذباً للمستثمرين الدوليين.

مساهمو «أبوظبي الأول» يقرّون توزيع 8.08 مليارات