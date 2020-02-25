جلسة حوارية لتعزيز دور «التواصل» في العمل من أجل المناخ

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنصة «تويتر»، جلسة حوارية حول «دور وسائل التواصل الاجتماعي في تمكين الشباب، وزيادة الوعي بالتغير المناخي، وجهود العمل من أجل المناخ»، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، جورج سلامة رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المقر الإقليمي لشركة «تويتر» في دبي. وشملت الجلسة الحوارية، استعراض مستجدات حملة «#ItAffectsYou»، لتحفيز جهود العمل العالمي من أجل المناخ، عبر منصة «توتير»، والذي خصصت لها المنصة رمزاً تعبيرياً، لضمان مزيد من التفاعل والانتشار.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن دولة الإمارات، ضمن جهودها المحلية والعالمية للعمل من أجل المناخ، تستهدف توظيف كافة الإمكانات المتاحة، لتحفيز تعاون وتفاعل فئات المجتمع كافة، لتحقيق الاستدامة، وزيادة القدرة على مواجهة تحدي التغير المناخي والتكيف مع تداعياته».

وأضاف: «تمثل منصات التواصل الاجتماعي، أحد أهم الوسائل المؤثرة في الرأي العام، والقادرة على إيصال الرسالة بسهولة، وعلى نطاق واسع للغاية، لذا، تعمل دولة الإمارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز شراكتها مع مختلف المنصات، وبالأخص منصة تويتر، التي تحظى موثوقية وموضوعية، وانتشار واسع جداً لتحفيز مشتركيها من مختلف الثقافات والأعراق، على المساهمة في مسيرة العمل المناخي».

وخلال الجلسة، استعرض معالي الدكتور الزيودي، نموذج العمل الإماراتي، من أجل المناخ، والمسيرة التي سجلتها الدولة محلياً وعالمياً، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ في عام 1995، كما تناول أهم المبادرات المحلية والعالمية، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهمية إشراك فئات المجتمع كافة في هذا العمل، وبالأخص فئة الشباب، وأهم مبادرات تعزيز مشاركة الشباب، ودعم قدراتهم الابتكارية في تحقيق الاستدامة.

رفع الوعي

وشملت الفعالية حواراً بين معالي الدكتور الزيودي، وموظفي شركة «تويتر» الشرق الأوسط، تناولوا خلاله أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي المجتمعي حول أهم التحديات والقضايا التي تواجه المجتمع الدولي، وعلى رأسها التغير المناخي، وتقييم معاليه للدور الذي تلعبه منصة تويتر في تعزيز هذا الوعي.