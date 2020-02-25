استعراض آخر التقنيات الذكية لعلاج العمود الفقري

المصدر: (دبي- البيان)

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات 2020 للابتكار عدداً من تقنياتها الذكية وأجهزتها المتطورة، التي بدأت في استخدامها بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد، إن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها بشهر الإمارات للابتكار «روبوت العمود الفقري» الذي يعد من أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في علاج الكسور واعوجاج العمود الفقري، وفي عمليات الظهر والحوض التي قد يحتاجها بعض المرضى.

وأوضح اليافاوي المميزات المتعددة لهذه التقنية، التي تساعد في الحد المضاعفات السلبية لتصل إلى الصفر خلال وبعد العملية، وخفض نسبة الألم عند المريض، وتقليل فترة إقامة المريض داخل المستشفى من 10 أيام إلى يومين.

ومن جهة أخرى شهد مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي، أمس، عدداً من النقاشات والجلسات الحوارية التي ركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها ودورها الفاعل في تحقيق التطور المذهل في القطاع الصحي، إضافة إلى ورش العمل التفاعلية مع قادة موظفي هيئة الصحة بدبي، وجلسات حديث الصحة، وعدد من الألعاب الخاصة للتفكير الابتكاري وإيجاد الحلول الابتكارية للتحديات.