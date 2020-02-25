نيابة دبي تكرّم الفائزين في نظام الابتكار للاقتراحات

المصدر: (دبي - البيان)

كرّم المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، الموظفين والوحدات التنظيمية والمتعاملين الفائزين في نظام الابتكار، وذلك تزامناً مع فعاليات النيابة العامة في أسبوع الابتكار بإمارة دبي، تحت شعار «ابتكر استعداداً للخمسين»، ويأتي التكريم بهدف تمكين الأفكار المبتكرة في مجال عمل النيابة العامة، وفي إطار دعمها لرؤية الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية وتطويعه لخدمة وتطوير المجالات كافة. وجاء التكريم بحضور المستشار خليفة بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني لنائب العام، وعدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة.

وتم تكريم الموظفين والمتعاملين الفائزين في نظام «رؤى» للاقتراحات خلال عام 2019، إضافة إلى الموظفين أصحاب الاقتراحات والأفكار المجدية، ومديري الوحدة التنظيمية الملتزمة بتحقيق مؤشرات أنظمة الابتكار، ومنسقي الابتكار في جميع الوحدات التنظيمية.

ويشار أنه بلغت عدد الأفكار المجدية (107) أفكار خلال عام 2019م، كما بلغ عدد الأفكار المقدمة من الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع (1271) فكرة واردة عبر نظام الابتكار الذي تشرف عليه إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالدائرة، إذ يقوم الفريق بفرز الأفكار وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع ممثلين أنظمة الابتكار في الوحدات التنظيمية كافة.