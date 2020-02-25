تعاون أكاديمي بين «اقتصادية دبي» والجامعة الأمريكية في الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «اقتصادية دبي» وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم لتقديم برامج أكاديمية متخصصة في مجال الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال. وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها من قبل كل من سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، وإلياس بوصعب، نائب رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، سيتم تقديم برنامج الماجستير في إدارة الملكية الفكرية والابتكار في دبي.

ووفق المذكرة المبرمة مع الجامعة الأمريكية في دبي، ستسهم اقتصادية دبي، من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في تقديم المدخلات والبيانات لدعم منهاج برنامج الماجستير في إدارة الملكية الفكرية والابتكار، لضمان تلبيته متطلبات السوق، والتوافق تماماً مع أفضل الممارسات في حماية الملكية الفكرية.

تدريب

ويتوافق برنامج ماجستير إدارة الملكية الفكرية والابتكار الذي سيقدمه مركز دبي لتدريب الملكية الفكرية التابع لأكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع رؤية الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص واهتمام دبي بأنشطة البحث والتطوير، بصفتها محركاً للنمو الاقتصادي والازدهار.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «إن البيئة التنافسية التي تحظى فيها الملكية الفكرية بالحماية والإبداع، ستعزز نجاح دبي في تحقيق النمو والتحول إلى مركز رئيسي في الاقتصاد العالمي، وفق أهداف «خطة دبي 2021». وسيسهم الترويج للابتكار كثقافة من خلال المناهج الدراسية وقطاعات الأعمال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وترسيخ مكانة دبي كمركز جذاب للمبتكرين في جميع أنحاء العالم».

النظام المثالي

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تعد حماية الأفكار والابتكارات جزءاً أساسياً من نمو وتطوّر النظام المثالي الهادف إلى توفير الدعم لرواد الأعمال، والذي أولت المؤسسة أعلى درجات الحرص والاهتمام عند إنشائه».

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يكون لحماية الملكية الفكرية والابتكار تأثير عميق عند الترويج لدبي كمركز لنمو وتوسعة الأعمال، في حين تعمل بيئة حماية الملكية الفكرية التنافسية على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين».

وقال أسعد فرح، عميد كلية إدارة الأعمال - الجامعة الأمريكية في دبي: «يعتبر برنامج ماجستير إدارة الملكية الفكرية والابتكار فريداً من نوعه».