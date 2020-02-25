شرطة دبي تطلق دبلوم «الابتكار والمواهب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق دبلوم «الابتكار والمواهب»، الذي يعد أول دبلوم شرطي في مجال الابتكار، فيما أكدت اكتمال أنظمة البنية التحتية الابتكارية فيها سواء في جانب الأنظمة التشريعية أو الإدارية التي تواكب التوجهات الرسمية الحكومية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى الخامس للابتكار في شرطة دبي، الذي افتتح أمس بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وشهده العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والعميد أحمد عبد الله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، والعميد محمد عيسى العضب مدير مركز شرطة خيالة العوير، وعدد من ضباط شرطة دبي وممثلين عن الدوائر الحكومية والطلبة الجامعيين.

واستهل الملتقى فعاليته بتكريم العميد أحمد رفيع لأصحاب 33 مشروعاً ابتكارياً متميزاً في شرطة دبي تنوعت في مختلف المجالات الشرطية سواء الجنائية أو المرورية أو الإدارية أو العمليات وغيرها.

ونقل العميد أحمد رفيع تحيات معالي اللواء عبد الله خليفة المري للمشاركين من 14 دائرة حكومية، إضافة إلى موظفي شرطة دبي وطلاب الجامعات.

وقال العميد رفيع: «هناك 14 دائرة تشارك في فعاليات الملتقى وهذا يثري عملنا الهادف دائماً إلى التحفيز على الإبداع والابتكار، حيث تولي شرطة دبي الابتكار موقعاً عالياً جداً واهتماماً من كل المسؤولين والقيادات، وهناك اهتمام بنتائج هذا الملتقى».

من جانبه، أكد المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، اكتمال البنية التحتية لأنظمة الابتكار في شرطة دبي سواء في الجانب التشريعي أو الإداري، مشيراً إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الابتكار في عملها ودعم المبتكرين.

وقدم ابن سباع شرحاً حول «نظام المبتكرين» في شرطة دبي، والهادف إلى دعم المبتكرين من الناحية المادية وكذلك من الناحية الإدارية، وفي الجانب التحفيزي للحصول على ابتكارات متميزة واستثنائية تخدم العمل الشرطي، وتحقق الريادة والتميز المحلي والعالمي.

وأشار الرائد خالد المزروعي نائب رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي إلى أن الدبلوم يتكون من شقين، تطبيقي وعملي، وهو يستهدف في البداية موظفي شرطة دبي، ويحتوي على 5 دفعات، وكل دفعة تضم 20 شخصاً، ويمتد لمدة 6 أشهر.

مجلس الطلبة المبتعثين

وقدم النقيب الدكتور عبد الله الشيخ رئيس مجلس الطلبة المبتعثين شرحاً خلال فعاليات الملتقى حول جائزة الطلبة الجامعيين المبتعثين، مشيراً إلى أن الجائزة التي تم إطلاقها العام الماضي شهدت مشاركة 72 فكرة ابتكارية في 26 تخصصاً علمياً وإدارياً في شرطة دبي.

قمة المبتعثين

من جانبها، استعرضت سمر الجويلي من مجلس الطلبة المبتعثين نتائج قمة الطلبة المبتعثين التي تم تنظيمها خلال العام الماضي لكافة الطلبة المبتعثين في لندن، مشيرة إلى أن القمة ساهمت في بناء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية والمشاريع، ونشر ثقافة للابتكار بين الطلبة، ووفرت رابطاً بين المشاريع والأفكار الخاصة بالمبتعثين، وعملت على تأهيل الطلبة المبتعثين للمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية.

الملكية الفكرية

إلى ذلك، قدم السيد أحمد الخطاب من شركة ديناماير ورقة عمل حول أهمية الملكية الفكرية في الإبداع والابتكار في المجال الاقتصادي، مبيناً أن الملكية الفكرية تعتبر إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات فكرية، وفنية، والرموز، والأسماء، والصور المستخدمة في التجارة.