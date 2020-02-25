الكشف عن أنظمة إلكترونية مبتكرة برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

كشف برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، خلال مهرجان الكورنيش الابتكاري برأس الخيمة، والذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإمارة، عن الأنظمة الإلكترونية المبتكرة، أبرزها وأحدثها النظام الإلكتروني العالمي لإدارة الأداء الحكومي ضمن الحلول الحديثة والمتطورة التي شرعت كثير من حكومات العالم لتطبيقها سعياً نحو الوصول إلى أداء حكومي متَّميز وكُفء ومتوافق مع الأهداف الاستراتيجيَّة.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، أن النظام يعتبر وسيلة فعّالة لمراجعة الاستراتيجيَّة وأداة رقابيَّة في متناول صنَّاع السِّياسة وكبار المسؤولين لضمان تحقيق وتحديث مؤشرات الأداء الرئيسة ومستهدفاتها.