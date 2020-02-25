تنظيم فعالية «المالية تبتكر 2020»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت وزارة المالية عن تنظيم فعاليتها لشهر الإمارات للابتكار تحت شعار «المالية تبتكر 2020»، اليوم وغداً في متحف الاتحاد في دبي.

وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن هذه الفعالية جاءت تأكيداً جديداً على ريادة الوزارة وتميّزها في دعم نهج الابتكار، واعتماده في صلب العمل المالي الحكومي لبناء جيل جديد من المبتكرين، وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، ومحاكاة الاقتصادات التي تعتمد على المعرفة والابتكار.

وقال: «تحرص وزارة المالية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات واحدة من أكثر الحكومات ابتكاراً حول العالم بحلول عام 2021، وذلك من خلال التزامها بالاستراتيجية الوطنية للابتكار بمساراتها المختلفة، ومواصلة العمل على توفير بيئة محفزة للابتكار، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية».

وستتضمن الفعالية تكريم أعضاء برنامج الضمانات وبرنامج المسرّع التابعين لصندوق محمد بن راشد للابتكار، كما ستتميز الفعالية بعروض تقديمية حول عناصر مؤشر الابتكار العالمي (GII).