إطلاق منصة المستقبل التنافسية الأولى من نوعها

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة في مكتب دبي للتنافسية، «منصة مستقبل التنافسية» إحدى مشاريعها الرقمية التفاعلية الجديدة، وتعتبر الأولى من نوعها في العالم، مستخدمة أحدث التقنيات في توفير البيانات ومعالجة المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية، بما يساهم في تعزيز ريادة دبي عالمياً في مجالي الابتكار والتنافسية.

وتغطي المنصة تقارير التنافسية العالمية وتشمل 57 تقريراً عالمياً وما يزيد على 3 آلاف مؤشر فرعي في 20 قطاعاً منها الابتكار والمهارات ورأس المال البشري والصحة والتعليم وغيرها.

وتهدف المنصة بحسب آمنة لوتاه في مكتب دبي للتنافسية التي تحدثت خلال مشاركتهم في فعاليات أسبوع الابتكار بدبي، المنظم في منطقة أبراج الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير والمقام تحت شعار «ابتكر استعداداً للخمسين» إلى تعزيز السياسات التنافسية ودعم صناعة القرار حول التنافسية بطريقة مبتكرة تستخدم فيها أحدث الأدوات التكنولوجية، وإظهار أفضل الممارسات العالمية ووضع إمارة دبي في الريادة العالمية، كما تعمل المنصة على تحفيز التنافسية.