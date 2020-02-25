حمد الشرقي يهنئ غادة المرشدي لنيلها الدكتوراه

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصره بالرميلة الدكتورة غادة حسن محمد المرشدي وهنأها بحصولها على درجة الدكتوراه من جامعة الإمارات - كلية التربية في التحديات التي يواجهها الطلبة الإماراتيون المبتعثون في الخارج للدراسة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

واستمع سموه لشرح موجز عن مضمون رسالة الدكتوراه وأهدافها وحثها على بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح والتفوق العلمي. بدورها شكرت المرشدي سموه على دعمه الدائم وتشجيعه للطلاب المتفوقين والمتميزين في الإمارة.