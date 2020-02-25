ولي عهد الفجيرة يكرم الفائزين بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اهتمام القيادة الرشيدة بالدولة بالمشهد الثقافي والأدبي على مستوى الإمارات والعالم العربي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل النشاط الثقافي والإبداعي في الإمارة وتوفير كل الإمكانيات التي تجعل من الفجيرة بيئة حاضنة للإبداع والمبدعين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بالدورة الثانية من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع بفروعها التسعة، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وذلك خلال حفل الإعلان عن الجوائز، الذي أقيم على مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة.

وثمن سموه الدور الذي تضطلع به «جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع» في إبراز نتاج الشباب المفكرين والناشرين ومد جسور التواصل والانفتاح بينهم، معرباً عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه الجائزة رغم حداثتها في تكريم النتاج الأدبي وتصدرها للمشهد الفكري والثقافي والأدبي العربي.

حضر الحفل الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.