عمار النعيمي يعزي في وفاة محمد سلطان الغفلي

المصدر: عجمان - وام

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء لأسرة وعائلة الغفلي في وفاة المغفور له محمد سلطان بن غليطة الغفلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحميدية في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلـوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.