برعاية حمدان بن محمد تنظيم الدورة 4 لجائزة «تقدير»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة فتح الباب لتلقي الترشيحات لدورتها الرابعة وسط توقعات بزيادة الإقبال على المشاركة عقب توسيع نطاقها ليشمل عمال المصانع والمناطق الحرة في دبي إلى جانب شركات المقاولات، ما يرفع عدد العمال المشمولين إلى أكثر من مليون عامل.

وتشكّل جائزة «تقدير» إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميّز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإسعاد الناس بكافة شرائحهم من دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضاء العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي أن تصبح المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل.

حافز

وفي هذه المناسبة، تقدّم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة «تقدير» بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته وتشجيعه للجائزة، مشيراً إلى أن دعم سموه يشكل حافزاً لفريق العمل للمضي قدماً في تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق الطرفين وبناء اقتصاد ومجتمع نموذجي يرتقي بمستويات السعادة والرضاء والولاء الوظيفي والأداء الفعال إلى أرفع المستويات.

مكانة

وقد حظيت الجائزة منذ انطلاقتها في عام 2016 بإشادة منظمات دولية تُعنى بشؤون العمال ووسائل إعلام عالمية ومسؤولين دوليين أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على أهدافها ومعاييرها لتطبيقها في بلادهم، ما يعزز سمعة الدولة عالمياً في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوق طرفي معادلة الإنتاج.

انطلاق

وأعلن رئيس الجائزة عن الانطلاق الرسمي لفعاليات «تقدير» في دورتها الرابعة وبدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة فيها عن عام 2020 من قبل الشركات المستهدفة والتي يجب ألا يقل عدد العمال في كل منها عن 100 عامل، مشيراً إلى أنه ابتداءً من دورة العام الجاري، سيتم تنظيم الجائزة كل سنتين بدلاً من تنظيمها سنوياً.

وأوضح اللواء عبيد مهير بن سرور أن الهدف من وراء ذلك هو منح الشركات متسعاً من الوقت لإجراء التحسينات الضرورية على بيئات ومعايير العمل لديها، بما يتماشى مع التوصيات ونقاط التحسين والقوة الموضحة في التقارير الختامية التي يتم منحها للشركات المشاركة في ختام كل دورة للجائزة.