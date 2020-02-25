حاكم الشارقة ينشئ هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إنشاء هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة حكومية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى «هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة»، تكون جهة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ويصدر قانون بتنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة وأهدافها واختصاصاتها وكل شؤونها. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.